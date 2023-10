Scommesse, Zaniolo titolare in Aston Villa-West Ham: prestazione super. Ma è atteso in Procura a Torino

Nonostante polemiche, indagini e sospetti, Zaniolo gioca titolare in Premier League e incanta in Aston Villa-West Ham: applausi scroscianti dei tifosi per l'ex Roma.

22-10-2023 21:28

In Inghilterra, evidentemente, non hanno dato troppo peso allo sconvolgente caso scommesse scoppiato in Italia. Se Sandro Tonali, prossimo al patteggiamento e alla squalifica, è entrato in campo nella ripresa in Newcastle-Crystal Palace, un altro talento della Nazionale azzurra coinvolto nelle indagini è stato schierato addirittura titolare dalla sua squadra di Premier: si tratta, ovviamente, di Nicolò Zaniolo, che ha giocato 76′ del match tra il suo Aston Villa e il West Ham.

Premier League, Zaniolo schierato dal primo minuto

Il suo tecnico, lo spagnolo Unai Emery, gli ha dato fiducia per la sfida contro gli Hammers, dopo che il club gli aveva ribadito sostegno attraverso un comunicato, a sette giorni di distanza dallo scoppio dello scandalo. I tifosi? Come se nulla fosse accaduto. Quelli del Newcastle avevano dedicato cori e applausi per Tonali, quelli dell’Aston Villa invece non hanno fatto nulla di speciale per Zaniolo, convinti probabilmente che tutto si sgonfierà. Del resto, lo stesso Zaniolo ha sempre ribadito di aver giocato a poker e a blackjack su piattaforme illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio. E club e tifosi, evidentemente, gli credono.

La prova super dell’ex Roma contro il West Ham

In campo, per la verità, l’ex romanista non è apparso per nulla turbato. Ha giocato da trequartista puro, con licenza di accentrarsi, non più esterno d’attacco. E ha incantato. Suo il lancio per Watkins che ha poi propiziato il gol del vantaggio di Douglas Luiz, mentre successivamente si è reso protagonista di tante buone giocate. Scroscianti gli applausi al momento della sua uscita dal campo, subito dopo la rete del momentaneo 3-1. La gara poi è finita in trionfo per l’Aston Villa, che ha chiuso sul 4-1 contro i malcapitati Hammers.

Scommesse, si ricomincia: Zaniolo atteso a Torino

Dal campo ai tribunali. Dopo lo spettacolo in Premier League, Zaniolo dovrebbe rimettere piede in Procura a Torino, per chiarire ulteriormente la sua posizione in merito alla vicenda scommesse. L’audizione potrebbe aver luogo già nella giornata di lunedì 23 ottobre nel capoluogo piemontese. Sin qui Zaniolo ha sempre negato ogni addebito respingendo al mittente tutte le accuse, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Intanto l’inchiesta va avanti, ecco gli ultimi aggiornamenti.