Scoppia la polemica su Berardi filo-Juve, social scatenati

C’era una volta lo Scansuolo. Un termine che fa inorridire la squadra emiliana: nacque dopo un 7-0 della Juve sui neroverdi anni fa e prendeva vita dai rapporti amichevoli tra i due club e dalla decisione per quella gara di non utilizzare Berardi, che pure era tra i migliori del Sassuolo. Dopo il 3-1 di ieri al Maipei Stadium, con la Juve ancora in vita per la lotta al quarto posto, c’è chi ha rispolverato l’offensivo termine dopo aver visto proprio Berardi sbagliare il rigore del possibile 1-0 ed alcuni atteggiamenti in campo che non sono piaciuti a tutti.

Berardi difeso dai tifosi della Juve

I tifosi della Juve provano a spiegare sui social che Berardi non è mai stato juventino: “Berardi è talmente juventino che ha rifiutato più volte di trasferirsi alla Juve” oppure: “Berardi è dichiaratamente interista, lo disse a più riprese quando rifiutò la Juve” o anche: “Sono fantastici i tweet contro Berardi per il rigore sbagliato. Sapete che Insigne ha sbagliato 4 rigori in carriera di cui 3 contro la Juve, anche lui faceva di proposito?”.

Le critiche su Berardi e il Sassuolo infiammano il web

Tutto inutile, però, perchè arrivano su twitter commenti sempre più spietati: “Berardi negli ultimi 5 anni non ha mai giocato contro la Juve …..finalmente ieri gioca….e sbaglia il rigore” o anche: “Berardi un altro po’ glielo diceva nell’orecchio dove tirava ahahha” oppure: “Berardi migliore in campo per la Juve: più decisivo di un grande Buffon e di un CR7 finalmente di nuovo all’altezza della sua classe”.

La rabbia è tanta: “Berardi ha tirato un rigore da ufficio inchieste” o anche: “E se Parlassimo di Berardi che non giocava con la Juve dal 1976?” oppure: “Ottima prestazione degli amici del Sassuolo, Berardi che sbaglia 1 rigore ed il portiere del Sassuolo che manco si butta.. gli amici sono amici”.

C’è chi scrive: “Spiegate anche ai proprietari del Sassuolo, che non bisogna sempre scansarsi ogni anno, qualche volta se la possono giocare. E dite a Berardi che non andrà alla Juventus” e infine: “Berardi è meglio se simula il consueto infortunio la prossima volta…il rigore un passaggio a Buffon che storicamente non ne prende uno e che adesso va giù a uno all’ora…per il resto io solito biscotto”.

SPORTEVAI | 13-05-2021 09:57