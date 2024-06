Euro 2024 Scozia-Svizzera 1-1: Ndoye sprecone e punito dal Var, Shaqiri illumina, goleador McTominay

Termina in pareggio la sfida tra gli elvetici e la nazionale di Clarke: la cronaca, i top e flop e l'analisi del girone A dell'Europeo

Tanta lotta, ma nessun vincitore: Scozia e Svizzera non vanno oltre il pari nel secondo turno del girone A di Euro 2024. Protagonisti i giocatori di maggiore talento: McTominay da una parte e Shaqiri dall’altra, autori dei due gol. Gli elvetici salgono a quattro punti in classifica e conquistano aritmeticamente almeno il terzo posto. Contro la Germania proveranno a giocarsi il primo posto, ma soprattutto penseranno a difendere il secondo, con la nazionale di Clarke ancora in gioco.

Scozia-Svizzera, la chiave tattica e la cronaca

Le due squadre si affrontano a specchio: entrambe con il 3-4-3. Stesso modulo, ma interpretazioni diverse, con la Svizzera che scende in campo con una formazione molto dinamica e senza una punta fisica di ruolo. Lo schieramento dell’undici di Yakin è molto ibrido, con Aebischer bravo a muoversi a pendolo tra fascia e metà campo, lasciando spazio a Rodriguez in costruzione. Meno mobile la Scozia con McTominay e McGinn chiamati a un grande lavoro di raccordo dietro la punta Adams.

La nazionale di Clarke approccia meglio al match al 13′ passa in vantaggio: i biancazzurri ripartono in contropiede, McGregor prima inciampa e poi serve a McTominay la palla dell’1-0: decisivo ancora il giocatore del Manchester United, che beffa Sommer grazie alla deviazione di Schar. Al 26′ la Svizzera pareggia grazie a una perla di Shaqiri che sfrutta al meglio un errore di Ralston: il terzino regala il pallone all’ex Liverpool che calcia di prima un bolide che va a finire nel sette. Poco dopo Widmer spreca un’ottima occasione da buona posizione: il terzino da dentro l’area tira forte e non inquadra la porta. Al 32′ è invece Gunn a dire di no a Ndoye, che dribbla bene un difensore, ma poi non riesce a trovare l’angolino vincente. Subito dopo l’esterno del Bologna gonfia la rete, ma è tutto vano per fuorigioco.

Nella ripresa cala leggermente il ritmo, ma il più pericoloso è ancora Ndoye, che a tu per tu con il portiere spreca incredibilmente la chance per riportare avanti la Svizzera. Al 67′ Hanley colpisce il palo dagli sviluppi di un calcio di punizione e fa tremare gli elvetici. All’82’ Embolo con un inserimento taglia in due la difesa e segna il vantaggio, ma viene subito annullato per offside. Seconda rete cancellata alla nazionale di Yakin. Nel finale Rodriguez e compagni resistono e portano a casa un punto molto importante.

Scozia, il solito McTominay e l’infortunio di Tierney

“Da piccolo ero un centrocampista offensivo”, aveva detto McTominay in una precedente intervista. E con la Scozia sta confermando queste sue grandi qualità: sette sono i gol che ha realizzato nel percorso di qualificazione agli Europei, con due doppiette contro Cipro e Spagna. Ancora una volta ci mette lo zampino, con la sua “ottava meraviglia”. A macchiare la partita però è il brutto infortunio di Tierney costretto a uscire in barella dopo un’ora di gioco. La Scozia perde così un altro difensore, dopo la squalifica di due giornate data a Porteous.

L'”italiana” Svizzera e la perla di Shaqiri

In Svizzera si parlano molte lingue e tra queste anche l’italiano. Nella vita, ma anche in campo. E la nazionale ne è un esempio perfetto con 7 giocatori su 11 dello scacchiere titolare con un presente o un passato in Serie A. E tra questi c’è anche Shaqiri che ha vissuto una piccola parentesi con l’Inter, dove però ha realizzato solo un gol in campionato. Numeri totalmente diversi da quelli che ha con gli elvetici: 33 gol in 125 presenze.

Ndoye sprecone e il gol annullato

Tanto veloce quanto impreciso: Ndoye conferma anche con la Svizzera le sue luci e ombre. L’attaccante del Bologna spreca molte occasioni facili da concretizzare, dimostrandosi poco freddo sotto porta. L’unica messa dentro viene annullata dal Var per una netta posizione di fuorigioco. Una serata da ricordare per le tante giocate, ma da rivedere per cercare di migliorare questo suo punto debole, sia per la sua Nazionale sia per far felice Italiano.

Euro 2024, il migliore e peggiore della Scozia

McTominay 6.5 : Ha un’energia inesauribile. Corre, si inserisce, recupera: lo fa in loop per tutta la partita. Poi fa anche gol, un film visto tante volte con la maglia della Scozia.

: Ha un’energia inesauribile. Corre, si inserisce, recupera: lo fa in loop per tutta la partita. Poi fa anche gol, un film visto tante volte con la maglia della Scozia. Ralston 5: Per un momento va in vacanza con la mente e perde un pallone sanguinoso, che Shaqiri trasforma in gol. A questi livelli non è ammissibile.

Euro 2024, il migliore e peggiore della Svizzera

Shaqiri 7: Intramontabile. Una sola parola per descrivere la sua importanza nella Svizzera. Semina diamanti in campo e dimostra che anche Faber poteva sbagliarsi. Non è vero che “non nasce niente”. Fa un eurogol.

Intramontabile. Una sola parola per descrivere la sua importanza nella Svizzera. Semina diamanti in campo e dimostra che anche Faber poteva sbagliarsi. Non è vero che “non nasce niente”. Fa un eurogol. Schar 5: Non riesce a sintonizzarsi sulle stesse frequenze della squadra. L’autogol è solo la punta dell’iceberg della sua disastrosa partita.

Girone A, l’analisi dopo la seconda giornata

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Germana 6

Svizzera 4

Scozia 1

Ungheria 0

Nell’ultima giornata Germania e Svizzera si giocheranno il primo posto, con gli elvetici costretti alla vittoria per fare l’impresa. In caso di sconfitta contro i tedeschi e poi contemporanea vittoria della Scozia contro l’Ungheria, si andrà a considerare la differenza reti, visto il pareggio nello scontro diretto, ed eventualmente il numero di goal totali. Le ultime due possibilità in caso di ulteriore pareggio sono quelle che portano a considerare il numero di vittorie nel girone e infine il punteggio faiplay, ottenibile contando gialli ed espulsioni rimediati nei tre match del girone. In caso di arrivo al terzo posto bisognerà confrontarsi con le altre squadre del girone, ma un bottino di quattro punti è quasi sinonimo di passaggio del turno.