Secondo colpo di mercato per il Napoli: ma i tifosi hanno un timore

Secondo colpo di mercato per il Napoli. Dopo Juan Jesus, svincolato dalla Roma e preso per puntellare la difesa, il club azzurro ha ormai definito l’acquisto di André Zambo Anguissa, roccioso mediano camerunense. Arriverà dal Fulham in prestito con diritto di riscatto, consegnando a Spalletti quel tassello davanti alla difesa che mancava per completare il reparto. Visite mediche già fissate, si attende poi il consueto Tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis.

Anguissa al Napoli: formula, cifre e dettagli

A raccontare tutti i dettagli sul nuovo acquisto dei partenopei è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. “Il Napoli ha trovato il suo nuovo centrocampista – scrive il super esperto di mercato – Si tratta di André Zambo Anguissa, calciatore camerunense di proprietà del Fulham. Ieri il Napoli aveva bloccato il giocatore, oggi ha trovato anche l’accordo con la società: sarà prestito con diritto di riscatto. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. È praticamente fatta dunque: Anguissa è atteso a breve in Italia, dove svolgerà le visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura in azzurro”.

Napoli, arriva Anguissa: la paura dei tifosi

Per i tifosi del Napoli l’ingaggio di Anguissa porta allo stesso tempo ottimismo e preoccupazione. “È fortissimo, sono addirittura sorpreso che il Napoli sia riuscito a prenderlo: non ci speravo più”, confessa un fan in un gruppo Facebook. “Alto, forte fisicamente, muscolare: con lui il Napoli fa un grande passo in avanti”, sottolinea un altro supporter. Ma la preoccupazione diffusa è un’altra. “Come la mettiamo però col fatto che a gennaio saluterà tutti al pari di Osimhen, Koulibaly e Ounas per giocare la Coppa d’Africa?“. Oppure: “Buon giocatore, mancherà però proprio nel momento decisivo della stagione e chissà in quali condizioni tornerà dalla coppa”. Ma c’è chi invita a essere ottimisti: “Ho letto che ci sono alte possibilità che la Coppa d’Africa sia rinviata o annullata per motivi sanitari, bene ha fatto il Napoli a puntare su un calciatore di grande spessore come Anguissa“.

SPORTEVAI | 30-08-2021 10:01