Semifinali Coppa Italia, gli arbitri: Massa per Juventus-Inter

03-04-2023 15:49

L’Aia ha reso noti, attraverso il suo web ufficiale, i fischietti designati per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma tra domani e mercoledì. Alle 21 di martedì sarà la volta di Juventus-Inter, mercoledì alla stessa ora di Cremonese-Fiorentina. Per il derby d’Italia ci sarà l’arbitro Massa, per la partita dello Zini toccherè invece a Mariani.

Ecco le designazioni complete:

Juventus – Inter martedì ore 21.00

Massa

Costanzo – Passeri

Iv: Guida

Var: Di Paolo

Avar: Dionisi

Cremonese – Fiorentina mercoledì ore 21.00

Mariani

Berti – Lombardo

Iv: Rapuano

Var: Mazzoleni

Avar: Di Martino