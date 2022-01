Serie A 2021-2022, Fiorentina-Genoa: le probabili formazioni

17-01-2022 09:49

Archiviate le sfide di sabato e domenica, questa 22ª giornata di Serie A si concluderà alle 20.45, con il match tra Fiorentina e Genoa.

Nella Fiorentina rimane favorito tra i pali Terracciano su Dragowski, mentre Italiano in difesa potrebbe dare spazio a Igor al centro con Milenkovic mentre terzini si disporranno Odriozola e Biraghi. In attacco Vlahovic e Gonzalez certi del posto, ultima maglia in ballo tra Ikonè (favorito), Saponara e Callejon.

Nel Genoa cambio in panchina: sollevato sabato dall’incarico Shevchenko, al Franchi squadra affidata a Konko. Non ce la fa Criscito per noie fisiche e sarà assente anche lo squalificato Vasquez. Fasce occupate da Hefti e il nuovo acquisto Calafiori. Avanti ci sarà Destro con al fianco uno tra Caicedo o Pandev.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikonè, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Ostigaard, Vanheusden; Calafiori; Rovella, Badelj, Sturaro, Hefti; Destro, Caicedo. All. Konko

