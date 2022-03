Serie A 2021/2022, Inter-Fiorentina: i convocati di Italiano

18-03-2022 17:38

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di San Siro contro l’Inter. L’Inter è la squadra contro cui la Fiorentina ha segnato più gol in Serie A (214). I viola hanno ottenuto 44 successi, 54 pareggi e subito 69 sconfitte in 167 partite contro i nerazzurri nel massimo torneo.

Ecco le scelte di Vincenzo Italiano:

Biraghi, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Maleh, Quarta, Cabral, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Piatek, Rosati, Saponara, Terracciano, Torreira, Sottil, Terzic, Venuti.

