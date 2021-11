Serie A 2021/2022, Inter-Spezia: i convocati di Thiago Motta

30-11-2021 19:03

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati in vista della terribile trasferta di San Siro contro l’Inter. Dopo essere rimasto imbattuto in due delle prime tre trasferte di questo campionato (1V, 1N), lo Spezia ha perso tutte le ultime quattro gare fuori casa, subendo 14 reti in questo filotto, una media di 3.5 a incontro.

Ecco le scelte di Motta:

Zoet, Bourabia, Sala, Kovalenko, Manaj, Verde, Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov, Nzola, Colley, Bastoni, Ferrer, Antiste, Maggiore, Amian, Erlic, Salcedo, Zovko, Nikolau, Strelec, Provedel.

