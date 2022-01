Serie A 2021/2022, Juventus-Napoli: i convocati di Luciano Spalletti

05-01-2022 18:23

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, positivo al Covid e dunque assente dalla trasferta con la Juventus, ha diramato poco fa la lista dei convocati per questa importantissima partita. Non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A nel giorno dell’Epifania: il 6/1/1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all’87° minuto di gioco (1-0).

Tantissime le assenze per il Napoli, che si presenterà a Torino in piena emergenza. Ecco le scelte dell’allenatore, dove sono presenti anche alcuni primavera:

Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.

