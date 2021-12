Serie A 2021-2022, Lazio-Genoa: le probabili formazioni

17-12-2021 08:38

La gara tra Lazio e Genoa aprirà la 18^ giornata di Serie A oggi pomeriggio alle 18.30 all’Olimpico. Entrambe le formazioni cercano la vittoria: i biancocelesti vogliono dimenticare la sconfitta col Sassuolo, mentre il Grifone cerca punti pesanti dopo aver perso anche il derby in casa contro la Sampdoria.

Un solo grande dubbio in casa Lazio riguarda le condizioni di Ciro Immobile: il problema gastrointestinale di ieri lo ha fermato, anche se il bomber laziale sta provando a recuperare. Qualora ce la facesse, pronti Pedro e Zaccagni ai suoi lati, altrimenti Sarri, darebbe spazio a Felipe Anderson come falso nove.

Buone notizie per Shevchenko invece che ritrova Destro dall’inizio, ci saranno anche Biraschi e Vasquez in difesa. Da valutare le condzioni di Cambiaso, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia di martedì scorso con la Salernitana: in caso di forfait, pronto Ghiglione al suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

