Serie A 2021/2022, Milan-Roma: le probabili formazioni

05-01-2022 16:07

Tutto pronto per Milan-Roma, sfida della 20° giornata di Serie A che si giocherà domani alle ore 18.30 a San Siro. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse a completare.

Milan che si schiererà col solito 4-2-3-1. In attacco ballottaggio Ibra-Giroud con lo svedese favorito. Sulla trequarti Brahim Diaz assieme al rientrante Leao (che dovrebbe fare staffetta con Rebic) e Saelemaekers. Tonali Bakayoko in mediana. Florenzi sull’out di destra con Tomoro-Romagnoli coppia di centrali.

José Mourinho si presenta con Abraham e Zaniolo in avanti, Pellegrini.Cristante e Veretout in mezzo e Vina-Karsdorp sugli esterni. Ora che si è deciso per la difesa a tre, i difensore saranno Mancini, Smalling, Ibanez.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

