Serie A 2021/2022, Roma-Juventus: le formazioni ufficiali

09-01-2022 17:48

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Juventus, sfida valida per la 21° giornata di Serie A TIM. La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime nove gare di campionato contro la Roma (5V, 2N) e ha vinto le due più recenti – l’ultima volta che i bianconeri hanno ottenuto tre successi di fila contro i giallorossi in Serie A è stata nel 2014.

Ecco le scelte di Allegri (che non sarà in panchina perchè squalificato) e José Mourinho:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Cristante, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Bentancur, Locatelli; Chiesa, Dybala, Kean.

Allenatore: Allegri.

