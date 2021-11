Serie A 2021/2022, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

28-11-2021 17:25

Quasi tutto pronto per il match dell’Olimpico tra Roma e Torino, due squadre entrambe provenienti da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate.

I giallorossi proveranno a centrare il successo affidandosi come in Conference League al duo Zaniolo-Abraham in attacco mentre Juric, dopo il k.o. con lo Spezia, proverà a rialzare la testa puntando sulle giocate della coppia Praet-Brekalo che agirà alle spalle di Belotti.

Roma-Torino, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

