Serie A 2021-2022, Salernitana-Inter: le probabili formazioni

Dopo il match dell’Olimpico previsto alle 18.30 tra Lazio e Genoa, Salernitana e Inter scenderanno in campo per il secondo anticipo della 18^ di Serie A stasera all’Arechi alle 20.45. I padroni di casa cercano l’impresa per dimenticare almeno per ora le ultime novità sul fronte societario, mentre i nerazzurri intendono proseguire la loro corsa in vetta alla classifica, senza commettere passi falsi.

Colantuono dovrebbe lanciare Kechrida e Ranieri sulle fasce nel suo 3-5-2, in mediana con Di Tacchio ci saranno L. Coulibaly e uno tra l’ex Obi e Kastanos. Pronto Gagliolo in difesa, davanti Ribery e Simy con il nigeriano favorito su Djuric.

Inzaghi sta pensando di confermare dal 1′ un Sanchez in gran forma, eventualmente al suo fianco stavolta però dovrebbe esserci Dzeko e non Lautaro. Brozovic, Barella e Calhanoglu a centrocampo, sulle corsie Dumfries a destra (out Darmian, nemmeno convocato) mentre a sinistra Perisic è insidiato da Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Koulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Simy, Ribery. All. Colantuono.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi.

