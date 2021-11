Serie A 2021-2022, Salernitana-Juventus: le probabili formazioni

30-11-2021 08:48

Inizia oggi il turno infrasettimanale della serie A che si concluderà giovedì.

All’Arechi di Salerno sbarca la Juventus incerottata di Massimiliano Allegri. Bianconeri che devono reagire e archiviare in fretta l’ennesimo ko dell’ultimo turno quando l’Atalanta è uscita vincitrice dallo Stadium grazie al gol di Zapata. Granata in bruttissime acque, ma il pareggio colto a Cagliari regala morale alla truppa di Colantuono.

Proprio il tecnico granata attende notizie in merito al possibile recupero di Ribery (comunque non al meglio) e Gondo, ma al momento Djuric e Simy sono i principali indiziati per comporre la linea più avanzata. A centrocampo da valutare le condizioni dell’ex Kastanos.

Allegri recupera De Sciglio rispetto all’ultima partita, ma dovrà rinunciare a McKennie e Chiesa: possibile scivolamento in mezzo al campo di Rabiot, con Kulusevski e Bernardeschi esterni a supporto di due tra Dybala, Morata e Kean.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. All. Allegri.

