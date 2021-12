Serie A 2021-2022, Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

12-12-2021 08:46

Da una parte la volontà di confermarsi “ammazza-grandi” dopo aver messo al tappeto Juventus e Milan, dall’altra l’occasione di agganciare la stessa Juventus e tornare in zona Europa per dimenticare la grigia notte contro il Galatasaray.

Questi i temi di Sassuolo-Lazio che si affrontano alle 18 al “Mapei Stadium” per la 17ª giornata di Serie A.

Gli emiliani sono reduci dal non esaltante pareggio di La Spezia, ennesimo esame di maturità non superato dopo i quattro punti raccolti tra Milan e Napoli e si affidano al tridente azzurro Berardi-Scamacca-Raspadori.

Lazio in grave emergenza a centrocampo senza lo squalificato Milinkovic-Savic e l’infortunato Luis Alberto: chance per Akpa Akpro, mentre in porta c’è ancora Strakosha preferito a Reina.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: A. Dionisi.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

