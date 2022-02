Serie A 2021-2022, Sassuolo-Roma: le probabili formazioni

13-02-2022 11:43

La Roma prova a rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia: in occasione dell’insidiosa trasferta di Reggio Emilia Mourinho si affida in attacco al duo El Shaarawy-Abraham, a centrocampo il trio Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan. Sassuolo con il 4-3-3, possibile tridente Traoré-Defrel-Berardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; El Shaarawy, Abraham.

