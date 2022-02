Serie A 2021-2022, Udinese-Lazio: le formazioni ufficiali

20-02-2022 19:56

Tocca a Udinese e Lazio chiudere il programma domenicale della 26ª giornata di Serie A, in attesa dei due posticipi del lunedì.

Alla “Dacia Arena” sono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi, salvezza e un posto nelle prossime coppe europee.

I friulani sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione, ma hanno due partite da recuperare, mentre la formazione di Maurizio Sarri è reduce da tre successi consecutivi in campionato e può tornare in lizza per la corsa Champions.

Cioffi sceglie la coppia offensiva Beto-Deulofeu, Sarri, ancora privo di Immobile, s’affida all’attacco leggero e ad uno Zaccagni in gran forma.

Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto. All.: G. Cioffi.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Anderson, Zaccagni. All.: M. Sarri

