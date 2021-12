Serie A 2021-2022, Udinese-Milan: le probabili formazioni

11-12-2021 10:45

Tre giorni dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League il Milan si rituffa sul campionato per difendere il primo posto appena riconquistato con il sorpasso sul Napoli.

Alla Dacia Arena la squadra di Stefano Pioli affronta l’Udinese nell’anticipo delle 20.45 del sabato della 17ª e terzultima giornata del girone di andata.

Ancora lunga la lista degli indisponibili in casa Milan: il tecnico emiliano, che seguirà la squadra nonostante il leggero attacco influenzale accusato alla vigilia, dovrebbe preferire Krunic a Messias sulla trequarti e Bakayoko a Bennacer a centrocampo.

Dall’altra parte è crisi dopo l’esonero di Luca Gotti: in panchina andrà il vice Gabriele Cioffi, per quello che potrebbe anche non essere un incarico ad interim. I bianconeri dovrebbero tornare al classico 3-5-2 con l’ex Deulofeu al fianco di Beto in attacco.

Udinese-Milan, le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: G. Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.

OMNISPORT