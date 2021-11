Serie A 2021-2022, Venezia-Inter: le probabili formazioni

27-11-2021 11:07

Venezia e Inter tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 19 anni.

La sfida del “Penzo”, anticipo delle 20.45 della 14ª giornata di Serie A, sarà quella tra due squadre in forma e in piena corsa per i rispetitvi obiettivi: il Venezia, reduce da due vittorie consecutive, è addirittura a +6 sulla terzultima, mentre l’Inter è reduce dalla vittoria sul Napoli che, congiuntamente al ko del Milan a Firenze, ha fatto scendere a quattro punti il gap della squadra di Simone Inzaghi dalla vetta della classifica.

Inter caricata ulteriormente dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, conquistata in settimana dopo 10 anni di assenza e decisa ad allungare in laguna il buon momento in campionato, dove i campioni d’Italia hanno vinto tre delle ultime cinque partite.

Venezia nela formazione tipo: fuori il solo Fiordilino, davanti ballottaggio tra Johnsen ed Henry.

Nell’Inter turnover in vista del turno infrasettimanale contro lo Spezia: ancora assente De Vrij, dovrebbero essere tenuti a riposo anche Barella e Perisic. Spazio a Gagliardini e Dimarco.

Venezia-Inter, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

