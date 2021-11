Serie A 2021-2022, Venezia-Roma: le probabili formazioni

06-11-2021 10:36

Padroni di casa del Venezia al momento 17° e fuori di un punto dalla zona retrocessione anche se non vince da ben 3 partite (un pareggio e due sconfitte, ultima vittoria il sorprendente 1-0 contro la Fiorentina). La Roma invece è 4° ma le brutte prove europee mettono sulla graticola Mourinho. Nell’ultima partita la sconfitta di misura (con polemiche) contro il Milan per 2-1, ma i giallorossi sono in netto vantaggio in questa sfida.

Il Venezia si affiderà ancora una volta all’estro del numero 10 Aramu nel tridente con Henry e Okereke. La Roma in campo con la maggior parte dei titolari. Nelle ultime settimane Mou sta dando sempre più fiducia al Faraone El Shaarawy, anche domani in campo in una trequarti con Pellegrini e Zaniolo. Darboe in mediana con Veretout.

Venezia-Roma, le probabili formazioni:

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

OMNISPORT