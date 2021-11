Serie A 2021-22, Lazio-Juventus: le probabili formazioni

20-11-2021 10:17

La brutta notizia in casa Juventus è già arrivata: Paulo Dybala non è convocato per il match dell’Olimpico contro la Lazio. Allegri si affiderà a un attacco inedito composto da Morata e Chiesa. Assente anche Chiellini.

La Lazio invece avrà a disposizione Pedro, alla fine la botta subita da Radu in allenamento non impedirà allo spagnolo di scendere in campo. Da valutare ancora Immobile, ieri Sarri in conferenza stampa ha dato qualche speranza ai tifosi biancocelesti. Il capocannoniere della Serie A però difficilmente sarà convocato contro la Juventus.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi.

JUVE (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean.

OMNISPORT