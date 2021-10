Serie A 2021-22, Salernitana-Napoli: le formazioni ufficiali

31-10-2021 17:24

SALERNITANA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA – Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Bonazzoli, Gondo. All. Colantuono

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano. All. Spalletti

E’ in vetta al campionato di Serie A, insieme al Milan. Se i rossoneri saranno impegnatinel big match in notturna contro la Roma, il Napoli sfiderà la Salernitana nel Derby campano alle 18: punti essenziali per Scudetto e salvezza in palio all’Arechi.

Spalletti sostituisce l’infortunato Osimhen con Mertens, mentre concede un po’ di riposo ad Insigne e schiera nel tridente insieme sia Politano che Lozano.



