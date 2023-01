Serie A 2022-2023, Cremonese-Inter: le formazioni ufficiali

Inzaghi chiede a Lautaro e Dzeko di cancellare Empoli, i grigiorossi sono ancora a caccia del primo successo.

28-01-2023 17:19

Dopo i pari a Napoli e Bologna, Ballardini cerca il colpo grosso contro un’Inter ferita dall’inattesa sconfitta subita dall’Empoli.

I grigiorossi puntano sulla coppia d’attacco Ciofani-Okereke, innescata dai cross di Valeri: i nerazzurri, che riceveranno in settimana l’Atalanta per un altro derby, stavolta di Coppa Italia, chiedono a Lautaro Martinez, per l’occasione capitano, e Dzeko, i gol della vittoria.

Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Buonaiuto, Ghiglione, Afena-Gyan, Ferrari, Milanese, Tsadjout, Dessers, Zanimacchia. Allenatore: Davide Ballardini.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Brazao, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sig. Mariani.

Il fischio d’inizio è alle 18,00.