Serie A 2022-2023, Cremonese-Milan: le formazioni ufficiali

08-11-2022 19:45

Cremonese e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A 16 anni dopo lo storico 7-1 dell’ultima giornata della stagione ’95-96 con cui a San Siro i rossoneri allenati da Fabio Capello, freschi campioni d’Italia, travolsero i grigiorossi all’ultima esibizione nel massimo campionato prima di questa stagione.

Allo Zini la squadra di Pioli non può sbagliare per proseguire l’inseguimento al Napoli, mentre la formazione di Alvini è ancora alla caccia della prima vittoria in campionato.

Nel Milan, privo degli squalificati Hernandez e Giroud, c’è il debutto da titolare in campionato di Malick Thiaw, schierato come terzino destro. Ancora panchina per De Ketelaere. Nella Cremonese Afena-Gyan preferito a Okekeke per affiancare in attacco Daniel Ciofani.

Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité; Afena-Gyan, Ciofani. All.: M. Alvini.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All: S. Pioli.