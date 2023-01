Serie A 2022-2023, Fiorentina-Monza: le probabili formazioni

04-01-2023 12:05

Oltre a Cremonese-Juventus, l’altro match delle 18,30 del sedicesimo turno di Serie A sarà Fiorentina-Monza. Appuntamento allo stadio “Artemio Franchi” sotto la direzione arbitrale di Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Un 4-2-3-1 in vista per i Viola con Bonaventura e Kouamé alle spalle di Jovic. Palladino ritrova, in difesa, la titolarità di Pablo Marí dopo l’accoltellamento subito lo scorso ottobre in un centro commerciale di Assago, alle porte di Milano.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All.: Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino.