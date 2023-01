Serie A 2022-2023, Inter-Empoli: le formazioni ufficiali

23-01-2023 20:01

Nel posticipo del Meazza Simone Inzaghi punta al secondo posto, tenendo così a -10 il Napoli: turno di riposo per Acerbi e Dzeko, se in attacco Correa affianca Lautaro Martinez, dietro spazio a De Vrij; Paolo Zanetti è costretto a reinventare la mediana (assenti Marin, Grassi e Ismajli), in cui è rispolverato Henderson, Caputo unica punta.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajrami; Caputo. Allenatore: Zanetti.

Calcio d’inizio alle 20,45: il direttore di gara è il Sig. Rapuano.