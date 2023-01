Serie A 2022-2023, Juventus-Udinese: le probabili formazioni

07-01-2023 09:18

La Juventus cerca l’ottava vittoria consecutiva, e senza prendere gol, contro l’Udinese oggi alle 18. Allegri ritrova Rabiot dall’inizio, ma deve rinunciare all’affaticato Bremer in difesa. Di Maria potrebbe partire dall’inizio, come Chiesa (più probabile a partita in corso). I friulani devono invece rinunciare a Deulofeu, che non va neanche in panchina.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie: Success, Beto. All.: Sottil.