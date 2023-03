Serie A 2022-2023, Lazio-Roma: le probabili formazioni

Derby che vale per la Champions oggi all'Olimpico: i biancocelesti sono sempre senza la loro punta di diamante Immobile, Mourinho è ancora squalificato

19-03-2023 09:32

Derby da Champions oggi alle 18 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Roma. I biancocelesti arrivano dall’eliminazione europea, i giallorossi invece in Europa League hanno passato il turno e sono gasati. Sarri preferisce Hysaj a Lazzari, tridente offensivo con Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Mourinho, ancora squalificato, recupera Cristante dal turno di squalifica mentre Karsdorp non ce la fa.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham . All.: Mourinho (in panchina Foti)