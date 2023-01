Serie A 2022-2023, Milan-Roma: le formazioni ufficiali

08-01-2023 20:01

Il Milan cerca continuità dopo essere stato corsaro all’Arechi e per rimanere nella scia di un Napoli che ha ripreso la marcia dopo lo scivolone di San Siro contro i cugini nerazzurri deve battere la Roma.

Non ci sono novità per Stefano Pioli, che sceglie gli undici di Salerno, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a supportare Giroud: Mourinho, che ha battuto anch’esso di misura il Bologna, ma faticando assai di più, rilancia Abraham al centro dell’attacco, supportato da Dybala e Zaniolo; l’inglese dirotta in panchina l’ex El-Shaarawy, con Celik al posto di Tahirovic.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.