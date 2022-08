Serie A 2022-2023, Monza-Udinese: le probabili formazioni

26-08-2022 08:16

Anticipo del venerdì allo stadio Brianteo tra Monza e Udinese. Calcio d’inizio previsto per le ore 18.30.

I brianzoli cercano la prima vittoria in assoluto in Serie A, con la panchina di Stroppa che inizia ad essere incandescente. Tra le fila dei padroni di casa, Carlos Augusto c’è, mentre Marrone prenderà posto in difesa. Stroppa conferma ancora una volta DI Gregorio titolare ai dannid Cragno.

Sottil invece si presenta a Monza con una difesa a quattro per l’Udinese, out Bijol ancora acciaccato. 4-3-1-2 per i friulani con Deulofeu, Success supportati dall’estroso Pereyra.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, F.Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All.Stroppa.

UDINESE (4-3-1-2): Silvestri; Becao, Masina, Nuytinck, Udogie; Lovric, Makengo, Wallace; Pereyra; Deulofeu, Success. All.Sottil.