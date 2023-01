12-01-2023 18:06

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta del Maradona contro il Napoli, in programma domani sera, valida per la 18° giornata di Serie A.

Queste le scelte del tecnico bianconero:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.