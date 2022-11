Serie A 2022-2023, Roma-Lazio: le probabili formazioni

06-11-2022 11:18

Sale spasmodica l’attesa per la sentitissima sfida tutta capitolina tra Roma e Lazio. Appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 6 novembre, con fischio d’inizio alle 18. Da una parte, José Mourinho dovrebbe optare per la coppia Zaniolo-Pellegrini alle spalle di Abraham. Tra i biancocelesti di Maurizio Sarri che scenderanno in campo, invece, Ciro Immobile – in fase di recupero – non andrà oltre un posto in panchina.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.