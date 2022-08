Serie A 2022-2023, Roma-Monza: le probabili formazioni

30-08-2022 08:20

Reduce dal punto conquistato allo Stadium contro la Juventus, la Roma vuole tornare alla vittoria per confermarsi nel gruppetto in testa alla classifica. Chi invece è alla ricerca dei suoi primi punti è il Monza, ancora a quota 0.

Il tecnico portoghese della Roma sembra intenzionato a confermare la difesa titolare, ma cambia tutto sulle fasce: Karsdorp parte dalla panchina, esordio da titolari per Celik e Zalewski. In avanti Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham come contro la Juventus.

Un solo cambio invece tra le fila dei brianzoli, rispetto alla sconfitta con l’Udinese: Marlon al posto di Caldirola in difesa. Attacco affidato ancora alla coppia Petagna-Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Petagna, Caprari. All. Stroppa