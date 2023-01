Serie A 2022-2023, Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali

08-01-2023 17:35

Dopo aver centrato la 2^ vittoria della sua gestione, Stankovic chiede alla Sampdoria continuità quanto meno a livello di prestazione, perché sottrarre punti a un Napoli desideroso di mettersi alle spalle il primo scivolone nel torneo sarà impresa ardua: tra i blucerchiati scende in campo Nuytinck, al centro della difesa, mentre davanti al centrocampo vittorioso al Mapei ci sarà Verre, in funzione di rifinitore per Lammers e Gabbiadini. Spalletti cercherà di riprendere la marcia da prima della classe con il 7^ colpaccio in trasferta: in difesa tocca a Juan Jesus, a metà campo spazio per Elmas e Politano confermato nel tridente, con Osimhen e il recuperato Kvaratskhelia.

Luciano Spalletti lascia fuori Rrahmani: dentro Juan Jesus in difesa. Elmas preferito a Zielinski, in attacco confermato Politano con Osimhen e Kvaratskhelia.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Lammers, Gabbiadini. Allenatore Dejan Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.