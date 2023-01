Serie A 2022-2023, Spezia-Roma: probabili formazioni

22-01-2023 11:07

Alle 18.00 andrà in scena Spezia-Roma presso lo stadio “Picco” della città ligure. Nella Roma, dubbio Pellegrini (ma dovrebbe essere comunque in campo), con possibile conferma di Bove. Non convocato Zaniolo per le note vicissitudini di mercato. Lo Spezia scenderà in campo con l’analoga formazione vittoriosa la scorsa settimana contro il Torino. Assente Kiwior, ceduto all’Arsenal.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Zurkowski, Reca; Verde, Gyasi. All. Gotti

Squalificati: Nikolaou

Indisponibili: Bastoni, Zoet, Nzola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe