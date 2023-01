Serie A 2022-2023, Udinese-Bologna: le formazioni ufficiali

15-01-2023 14:15

Tutto pronto alla Dacia Arena per la sfida delle 15 fra Udinese e Bologna, valida per la penultima giornata d’andata di Serie A. Sottil non recupera Deulofeu e schiera in attacco Beto e Success. Motta invece punta tutto su Sansone, supportato da Aebischer, Ferguson e Orsolini.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All: Sottil.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Sansone. All: Motta.