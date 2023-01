Serie A 2022-2023, Udinese-Bologna: le probabili formazioni

15-01-2023 08:29

Udinese-Bologna è in programma oggi alle 15. I friuliani recupero e schierano subito titolare Gerard Deulofeu, mentre nel ruolo di mezzala Makengo è favorito per una maglia rispetto ad Arslan. In casa Bologna continua a esserci l’assenza di Arnautovic e, per mancanza di alternative, il suo posto sarà ancora di Sansone. L’emergenza si sposta pure a centrocampo: Medel e Dominguez sono entrambi squalificati, ma è fuori anche Soriano.

Vediamo le formazioni probabili:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: Sottil.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Moro; Orsolini, Ferguson, Schouten, Aebischer; Sansone. All.: Thiago Motta.