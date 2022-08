Serie A 2022-2023, Udinese-Fiorentina: le probabili formazioni

31-08-2022 08:21

L’Udinese di Sottil e la Fiorentina di Italiano si affrontano alla Dacia Arena di Udine nel match valevole per il turno infrasettimanale di campionato, quarta giornata di Serie A.

Avanti con il 3-5-2 per Sottil che in attacco ripropone Beto, reduce dal primo gol in campionato messo a segno venerdì scorso al Monza. Con lui Deulofeu, mentre Pereyra e Udogie agiranno sulle corsie laterali del centrocampo.

Italiano deve valutare le condizioni di Nico Gonzalez out con il Napoli: in caso di forfait spazio a Ikoné. Possibilità di partire dal primo minuto per Barak.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano.