Le partite di oggi: Serie A, recuperi 21esima giornata. Dove vedere Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta

Recuperi Serie A: i due match, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, chiuderanno ufficialmente la 21esima giornata dopo le variazioni dovute alla Supercoppa di gennaio.

28-02-2024 08:00

È ancora il momento della Serie A. Oggi, mercoledì 28 febbraio, Napoli-Sassuolo e Inter-Atalanta completeranno il quadro dei recuperi della 21esima giornata. Le due gare sono state rinviate lo scorso gennaio per effetto degli impegni dei partenopei e della squadra di Inzaghi nelle Final Four della Supercoppa andata in scena in Arabia.

La situazione in classifica

Resta saldamente in cima alla classifica l‘Inter di Simone Inzaghi con 66 punti. A seguire c’è la Juventus di Allegri a quota 57 e il Milan di Pili a 53. Al quarto posto c’è il Bologna, a +2 dall’Atalanta e a +4 dalla Roma. Di seguito, la classifica completa.

Classifica: Inter 66*, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46*, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli 37*, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.

* una partita in meno

I recuperi della 21esima giornata e dove vederli

Sassuolo-Napoli 28 febbraio ore 18 DAZN Inter-Atalanta 28 febbraio ore 20:45 DAZN

Le partite di oggi, mercoledì 28 febbraio

Alle 18, al Mapei Stadium, si affronteranno Sassuolo e Napoli. Entrambi i club stanno attraversando un periodo complicato: i neroverdi si trovano a ridosso della zona retrocessione, avendo conquistato solamente un punto nelle ultime sei partite, situazione che ha portato al conseguente esonero di Dionisi . Sarà quindi il momento dell’esordio di Bigica , promosso dalla Primavera, che cercherà di conquistare l’intera posta in palio contro i partenopei per centrare la salvezza. Dall’altra parte, il Napoli è reduce dal deludente esordio in Serie A di Calzona , subentrato a Walter Mazzarri . Gli azzurri, nell’ultimo turno, non sono andati oltre l’1-1 nel match contro il Cagliari di Ranieri, trovandosi attualmente lontani dalla lotta per il quarto posto e fuori dalla zona Europa.

Alle 20:45, sotto i riflettori di San Siro, si disputerà il big match tra Inter e Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi si presenta senza alcuna intenzione di rallentare dopo aver conquistato dieci vittorie consecutive tra campionato, Supercoppa e Champions League. Tuttavia, i nerazzurri non avranno di fronte un avversario facile: l'Atalanta di Gasperini è in ottima forma, imbattuta da otto partite in Serie A e attualmente posizionata al quarto posto in classifica, con il chiaro obiettivo di garantirsi un posto in zona Champions.

