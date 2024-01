Le partite di oggi: Serie A, 22esima giornata. Dove vedere Cagliari-Torino

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

26-01-2024 09:00

Tutto pronto per la 22esima giornata di Serie A. Il weekend sportivo inizierà oggi, venerdì 26 gennaio, con l’anticipo tra Cagliari e Torino, e si chiuderà lunedì con il posticipo tra Salernitana e Roma. Riflettori puntati sui big-match Fiorentina-Inter e Lazio-Napoli.

La situazione in classifica prima della 22esima giornata

In testa alla classifica della Serie A c’è la Juventus con 52 punti. A seguire l’Inter con 51 punti ma con una gara in meno rispetto ai bianconeri. Al terzo posto c’è il Milan con 45 punti e al quarto la Fiorentina a quota 34: anche la Viola, come i nerazzurri, dovrà recuperare una sfida per effetto dell’impegno in Supercoppa.

Classsifica: Juventus 52, Inter 51*, Milan 45, Fiorentina 34*, Atalanta 33*, Lazio 33*, Bologna 32*, Roma 32, Napoli 31*, Torino 28*, Genoa 25, Monza 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo 19*, Udinese 18, Cagliari 18, Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.

* una gara in meno.

Le partite in programma per la 22esima giornata e dove vederle

Cagliari-Torino 26 gennaio 20.45 Dazn Sky Atalanta-Udinese 27 gennaio 15.00 Dazn Juventus-Empoli 27 gennaio 18.00 Dazn Milan-Bologna 27 gennaio 20.45 Dazn Sky Genoa-Lecce 28 gennaio 12:30 Dazn Sky Monza-Sassuolo 28 gennaio 15.00 Dazn Verona-Frosinone 28 gennaio 15.00 Dazn Lazio-Napoli 28 gennaio 18.00 Dazn Fiorentina-Inter 28 gennaio 20.45 Dazn Salernitana-Roma 29 gennaio 20.45 Dazn

Le partite di oggi, venerdì 26 gennaio

La 22esima giornata inizia con la sfida tra Cagliari e Torino con calcio d’inizio alle 20:45. Continua la lotta salvezza per gli uomini di Ranieri, reduci dal ko esterno contro il Frosinone, mentre la squadra di Juric arriva in fiducia dopo la vittoria casalinga contro il Napoli e il pareggio a reti inviolate contro il Genoa. Situazione differente per i granata, attualmente decimi con 28 punti, che ora puntano l’aggancio sul Napoli.

Le partite di domani, sabato 27 gennaio

Il palinesto del sabato si apre con Atalanta-Udinese alle 15. La squadra di Gasperini arriva alla 22esima giornata dopo la roboante vittoria contro il Frosinone e punta al quarto posto in classifica. Sentimenti opposti per i bianconeri che vanno a caccia di punti utili per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La squadra di Gasperini arriva alla 22esima giornata dopo la roboante vittoria contro il Frosinone e punta al quarto posto in classifica. Sentimenti opposti per i bianconeri che vanno a caccia di punti utili per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18 scenderanno in campo Juventus ed Empoli. La squadra di Allegri è attualmente alla guida della classifica dopo il rinvio della gara dell'Inter impegnata in Supercoppa. L'obiettivo dei bianconeri è quello di vincere contro gli azzurri per consolidare la posizione. Situazione complicata per l'Empoli, attualmente in zona rossa.

Alle 20:45 sarà il momento di Milan-Bologna. I rossoneri sono attualmente al terzo posto con 45 punti, reduci dalla vittoria per 2-3 contro l'Udinese. D'altra parte, continua il periodo opaco dei rossoblù che sono chiamati a rialzarsi per tornare a puntare alla zona Europa.

Le partite di domenica 28 gennaio

Il lunch match è tra Genoa e Lecce: sarà fischio d’inizio alle 12:30. I padroni di casa vanno a caccia di punti per poter migliorare ulteriormente la posizione in classifica. Discorso diverso per i salentini, a secco di vittorie da cinque turni, che necessitano di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I padroni di casa vanno a caccia di punti per poter migliorare ulteriormente la posizione in classifica. Discorso diverso per i salentini, a secco di vittorie da cinque turni, che necessitano di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 15 sarà il momento di Monza-Sassuolo. I brianzoli vogliono tornare alla vittoria dopo i due ko consecutivi subiti rispettivamente contro Inter ed Empoli. I neroverdi, invece, dopo la vittoria contro la Fiorentina, sono tornati al ko per mano della Juventus.

Allo stesso orario ci sarà Verona-Frosinone. Altra sfida al Bentegodi in chiave salvezza, con entrambe le squadre chiamate a far punti. Situazione più complicata per i padroni di casa, attualmente in zona retrocessione con 17 punti all'attivo.

Tanta attesa per l'emozionante sfida tra Lazio e Napoli con calcio d'inizio alle 18 all'Olimpico. Importanti assenze in entrambe le squadre che arrivano al turno di campionato dopo gli impegni in Supercoppa. La squadra di Sarri, eliminata in semifinale dall'Inter, vuole consolidare la sua posizione in zona Europa. I partenopei, reduci dalla sconfitta nella finale del torneo tricolore per mano della squadra di Inzaghi, dovranno ritornare in carreggiata per poter scalare posizioni in classifica.

Altro big-match della giornata è quello tra Fiorentina e Inter. Entrambe le squadre sono state impegnate in Supercoppa, con gli uomini di Inzaghi che hanno alzato al cielo il trofeo. Per i nerazzurri l'obiettivo è quello di riprendersi la vetta della classifica. La Viola, invece, vuole consolidare il quarto posto.

Le partite di lunedì 29 gennaio

La sfida tra Salernitana e Roma chiuderà ufficialmente la 22esima giornata. È ancora crisi per i granata, ultimi in classifica, reduci da tre ko consecutivi. La squadra di De Rossi, invece, arriva all’impegno forte della vittoria casalinga contro il Verona.

