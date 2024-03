Le partite di oggi: Serie A, 30esima giornata. Dove vedere Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan

La programmazione delle gare della 30esima giornata, il via con Napoli-Atalanta: si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Terminata la sosta per le Nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. In occasione di Pasqua, questo turno si disputerà tra sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile. Tante gare interessanti in programma, tra cui proprio il lunch match tra Napoli e Atalanta. Fari puntati anche su Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, mentre l’Inter ospiterà l’Empoli al Meazza. Trasferta al Via del Mare per la Roma di De Rossi che sfiderà il Lecce.

La situazione in classifica prima della 30esima giornata

In testa alla classifica della Serie A resta saldamente l’Inter che guida con 76 punti, alle sue spalle i cugini del Milan a quota 62. A seguire la Juventus con 59 punti e il Bologna a quota 54.

Classsifica: Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 47*, Napoli 45, Fiorentina 43*, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Verona 26, Cagliari 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 30esima giornata e dove vederle

Napoli-Atalanta 30 marzo 12:30 Dazn Genoa-Frosinone 30 marzo 15:00 Dazn Torino-Monza 30 marzo 15:00 Dazn Lazio-Juventus 30 marzo 18:00 Dazn Fiorentina-Milan 30 marzo 20:45 Dazn Sky Bologna-Salernitana 1 aprile 12:30 Dazn Sky Cagliari-Verona 1 aprile 15:00 Dazn Sky Sassuolo-Udinese 1 aprile 15:00 Dazn Lecce-Roma 1 aprile 18:00 Dazn Inter-Empoli 1 aprile 20:45 Dazn

Le partite di oggi, sabato 30 marzo

Il turno pasquale di Serie A viene inaugurato dall’interessante scontro diretto tra Napoli e Atalanta. Obiettivo Champions League per gli uomini di Calzona, che proveranno a scalvalcare in classifica la formazione di Gasperini, attualmente avanti solo di due punti e con la gara contro la Fiorentina da recuperare.

Alle 15, al Marassi, si sfideranno Genoa e Frosinone. La squadra di Gilardino vuole ipotecare la salvezza matematica in massima Serie, mentre i ciociari hanno l'esigenza di abbandonare la zona retrocessione.

Allo stesso orario, allo U-Power Stadium, si affronteranno Monza e Torino. Sfida con importanti punti in palio per entrambe le squadre, posizionate rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto, e che sognano un posto in zona Europa.

Match interessante alle 18 sul campo dell'Olimpico dove si sfideranno Lazio e Juventus. È il giorno dell'esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste, subentrato al dimissionario Sarri, e con l'obiettivo Europa da centrare. D'altra parte, l'intento della formazione di Allegri è quello di ritrovare la vittoria e di ipotecare il suo posto in zona Champions. Inoltre, le due squadre, si affronteranno nuovamente martedì 2 aprile in occasione della semifinale di Coppa Italia.

Alle 20:45, big-match al Franchi tra Fiorentina e Milan. I rossoneri, tornati al secondo posto della classifica, vanno a caccia dei tre punti per consolidare la propria posizione. Sfida particolare soprattutto sotto il punto di vista ambientale essendo il primo match dei gigliati dopo la scomparsa di Joe Barone. La formazione di Italiano ha necessità di conquistare bottino pieno per continuare la corsa al piazzamento europeo per la prossima stagione.

Le partite di lunedì 1 aprile

Il 30esimo turno di Serie A riprenderà lunedì 1 aprile, con il lunch match tra Bologna e Salernitana. Gli uomini di Thiago Motta continuano a sognare la Champions League, mentre i granata, ultimissimi, sono a un passo dalla retrocessione in Serie B.

Alle 15 sarà il momento di Cagliari-Verona. All'Unipol Domus andrà in scena lo scontro salvezza tra due squadre che si trovano attualmente fuori dalla zona retrocessione, entrambe con 26 punti all'attivo.

Allo stesso orario andrà in scena un altro scontro salvezza, quello tra il Sassuolo e l'Udinese. La squadra di Ballardini è attualmente in piena zona retrocessione con 23 punti all'attivo, mentre i friulani sono quattordicesimi e con 4 punti in più.

Alle 18, al Via del Mare, andrà in scena il match tra Lecce e Roma. Obiettivi di fine stagione completamente differenti per le due squadre, con i salentini a caccia della salvezza mentre i giallorossi puntano alla zona Champions.

La 30esima giornata di Serie A si chiuderà con la gara tra l'Inter e l'Empoli. I nerazzurri sono a un passo dalla seconda stella e tre punti li avvicinerebbero ancor di più alla vittoria dello scudetto. Sponda ospite, la squadra di Nicola, subentrato dopo l'esonero di Andreazzoli, vanno a caccia di punti importanti per chiudere il discorso salvezza.

