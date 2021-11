Serie A: Afena-Gyan incanta la Roma, Mourinho batte Shevchenko

21-11-2021 22:45

La Roma di José Mourinho si rialza grazie ad Afena-Gyan: i giallorossi battono per 2-0 il Genoa a Marassi grazie a una doppietta del 18enne ghanese lanciato dallo Special One, e riprendono la loro corsa in Serie A dopo due ko consecutivi in campionato.

Grazie a questo successo i capitolini salgono al quinto posto a quota 22, a tre punti dalla zona Champions. Esordio negativo per Andriy Shevchenko sulla panchina del Grifone, che resta terzultimo con nove punti.

Serie A, Genoa-Roma: primo tempo a reti bianche

Mourinho prova a sorprendere tatticamente Shevchenko al via, schierandosi con un inedito 3-5-2: i giallorossi fanno la partita e creano diverse occasioni, senza però trovare la rete. Al 15′ un gol di Mkhitaryan viene annullato dall’arbitro per un tocco di mani di Abraham, al 29′ Shomurodov spreca sciaguratamente spedendo alto un invitante assist di El Shaarawy. Neanche su calcio piazzato i capitolini riescono a passare. Genoa non pervenuto: i rossoblu non riescono proprio a rendersi pericolosi, e faticano a costruire azioni offensive.

Serie A, Genoa-Roma: partita in stallo

Non cambia lo spartito nel secondo tempo: la Roma continua a fare la partita, il Grifone aspetta molto arretrato, e fatica a ripartire. Rispetto al primo tempo la squadra di Mourinho fatica maggiormente a farsi vedere dalle parti di Sirigu, e quando ci riesce manca di precisione: al 51′ Mkhitaryan spedisce alto con il sinistro sopra la traversa.

Si anima la partita negli ultimi venti minuti: la Roma crea due occasioni ancora con Mkhitaryan, sempre impreciso, mentre al 72′ il Genoa registra la sua prima chance con Sturaro, anticipato all’ultimo da El Shaarawy prima del tiro.

Serie A, Genoa-Roma: Afena-Gyan, il cambio decisivo di Mourinho

Mourinho opta per l’ingresso del giovanissimo attaccante Afena-Gyan, dentro per Shomurodov al 75′, e proprio il diciottenne ghanese riesce a sbloccare la partita: all’82’ Mkhitaryan serve in area il giocatore della Primavera, che con un destro ad incrociare non lascia scampo a Sirigu.

E’ la sua prima rete in Serie A. Scarna la reazione del Genoa, che non è mai riuscito a creare occasioni da gol. E nel finale Afena-Gyan firma la sua doppietta con uno splendido destro a giro dalla distanza che vale il 2-0 e i tre punti per la Roma.

OMNISPORT