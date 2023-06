Serie A, arriva il sorteggio dei calendari: il 5 luglio il primo assaggio della prossima stagione

La serie A si prepara a riaprire i battenti: l’ultimo turno della stagione 2022/2023 si è giocato il 4 giugno e il 5 luglio si riparte con il sorteggio dei calendari della prossima stagione

Ultimo aggiornamento 30-06-2023 13:27

La serie A si prepara a riaprire i battenti. La Lega ha infatti ufficializzato che nella giornata di mercoledì ci sarà il sorteggio dei calendari della prossima stagione, la 2023/2024. Il campionato si è concluso da meno di un mese ma già il prossimo comincia a scaldare i motori.

Serie A, il 5 luglio il sorteggio dei campionati

Il calendario della serie A 2023/2024 verrà presentato mercoledì 5 luglio alle ore 12. Il programma dell’evento sarà presentato da Giorgia Rossi e sarà possibile seguire l’evento live sia sulla piattaforma Dazn che sul canale YouTube della Lega Serie A.

Calendario Serie A: tutte le date della prossima stagione

L’inizio del prossimo campionato di serie A è previsto per il 20 agosto e l’ultima giornata è in programma il 26 maggio 2024 in modo da lasciare spazio alle nazionali che saranno impegnate negli Europei. Sarà un calendario particolarmente fitto come capita spesso negli ultimi anni, al punto che ci sono delle date in programma anche nel periodo natalizio. Si giocherà infatti anche il 30 dicembre (ma non le squadre impegnate nella Supercoppa italiana) e nel giorno dell’Epifania.

La prima pausa della nazionale è in programma il prossimo 10 settembre, la nazionale di Mancini impegnata nelle qualificazioni agli Europei fermerà il campionato una seconda volta il 15 ottobre e poi ancora il 19 novembre.

Calendario Serie A: sui social la richiesta dei tifosi

Anche il semplice annuncio della data in cui saranno sorteggiati i calendari della Serie A è fonte di polemiche sui social. I tifosi sembrano non aver ancora digerito l’istituzione del calendario asimmetrico inserito a cominciare dalla scorsa stagione e non mancano neanche le polemiche per l’assegnazione dei diritti televisivi, tema caldo nelle ultime giornate: “Il calendario in Inghilterra è uscito il 14 giugno, in Italia riusciamo a farlo uscire un paio di giorni prima dell’inizio”.

C’è anche chi si preoccupa del fantacalcio: “O fate finire il mercato il 31 agosto o si gioca il 2 – dice un preoccupato Nello – Il 1 settembre abbiamo l’asta del fantacalcio, non facciamo scherzi”.

