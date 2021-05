Serie A, Atalanta-Benevento: i convocati di Filippo Inzaghi

Sono 24 i prescelti da Filippo Inzaghi per affrontare la trasferta contro l’Atalanta, match per il quale il tecnico dei campani non potrà contare su Moncini, Iago Falque, Foulon e Sau.

Ecco dunque tutte le scelte dell’allenatore piacentino:

Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

Difensori: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia.

Centrocampisti: Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

Attaccanti: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.

