Serie A, Benevento-Fiorentina: le formazioni iniziali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Fiorentina, sfida valida per la 27° giornata di Serie A Tim. La Fiorentina non ha trovato il successo in ben 11 delle ultime 14 gare di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 7P), vincendo tuttavia le due più recenti – i Viola non vincono contro tutte e tre le squadre provenienti dalla B in una singola stagione dal 2016/17.

Prandelli sceglie Bonaventura a centrocampo, Eysseric e Ribery dietro Vlahovic unica punta. Fuoori dai titolari Biraghi. Nel Benevento, Super Pippo schiera il tridente con Viola, Gaich e Caprari.

Ecco le scelte dei due allenatori:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Hetemaj; Viola, Gaich, Caprari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Lapadula, Foulon, Insigne, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. All.: Inzaghi

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Venuti; Ribery, Eysseric; Vlahovic. A disp.: Terracciano, Rosati, Biraghi, Vlaero, Castrovilli, Kouame, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon. All.: Prandelli

OMNISPORT | 13-03-2021 17:03