Serie A: Bologna avanti di rigore, pari senza retti tra Udinese e Genoa

È un Bologna sempre più convincente quello che oggi, sbancando per 1-0 il campo della Spezia, ha ottenuto il terzo successo in campionato nelle ultime quattro giornate, il sesto complessivo in Serie A.

A risultare decisiva contro i liguri è stata la freddezza dagli undici metri di Marko Arnautovic, bravo all’83’ a concretizzare il rigore assegnato ai rossoblù per il fallo di mano commesso in barriera da Nzola.

La compagine di Mihajlovic raggiunge così la Juventus a quota 21 punti, mentre dall’altra parte lo Spezia resta ancorato al quart’ultimo posto con 11, uno in più del Genoa fermato a Udine sullo 0-0 in un lunch match dai pochissimi sussulti.

Di seguito i tabellini delle due gare.

SPEZIA-BOLOGNA 0-1

MARCATORI: 83′ rig. Arnautovic

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Amian 6 (76′ Ferrer 6), Erlic 6.5, Nikolaou 6, Reca 5.5 (58′ Sala 6); Kovalenko 6 (76′ Agudelo 6), Bastoni 6, Maggiore 5.5; Strelec 5.5 (58′ Colley 5.5), Nzola 5, Antiste 5.5 (58′ Salcedo 5.5).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6.5; Soumaoro 6, Medel 6.5, Theate 6.5; Orsolini 6 (75′ Skov Olsen 6), Dominguez 6, Svanberg 6.5 (75′ Vignato 6), Hickey 6; Soriano 6.5, Barrow 6 (75′ Sansone 6); Arnautovic 7.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Reca (S), Salcedo (S), Nzola (S), Arnautovic (B)

UDINESE-GENOA 0-0

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri 6; Becao 6.5, Nuytinck 6.5 (46′ Samardzic 5.5), Samir 5.5; Molina 5.5 (56′ Perez 6), Walace 6, Arslan 6 (56′ Makengo 6), Udogie 6; Pereyra sv (15′ Pussetto 5.5), Deulofeu 5.5 (85′ Success sv); Beto 5.5.

GENOA (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 5.5, Vasquez 6, Masiello 6; Sabelli 5.5 (58′ Ghiglione 6), Sturaro 6 (90′ Traorè sv), Badelj 6.5 (73′ Hernani 6), Rovella 6.5, Cambiaso 6; Bianchi 5.5 (73′ Pandev 6), Ekuban 5.

Arbitro: Meraviglia

Ammoniti: Molina (U), Makengo (U), Sabelli (G), Vasquez (G), Ghiglione (G), Pussetto (U), Rovella (G)

