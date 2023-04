Serie A 2022-2023, Bologna-Udinese: le probabili formazioni

Thiago Motta rischia di dover rinunciare ad Arnautovic e Zirkzee, Squalificati Becao, Walace e Perez tra i friulani

02-04-2023 09:02

La domenica calcistica inizia alle 12:30 con la partita del Dall’Ara tra Bologna e Udinese. Problemi in attacco per i padroni di casa, che rischiano di dover rinunciare ad Arnautovic e Zirkzee, con Barrow punta. Dominguez potrebbe farcela per la panchina, niente da fare invece per Cambiaso. Tre squalificati tra i friulani: Becao, Perez e Walace. Giocano Zeegelaar, Ebosele e Arslan.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. All. Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.