Serie A, Calabria verso il rientro: "Vogliamo la seconda stella"

12-12-2022 16:13

E’ pronto a rimettere al braccio la fascia da capitano Davide Calabria, che è stato fermo qualche tempo ai box per l’infortunio di Empoli: “E’ stato strano, non ho avuto subito la percezione di quanto servisse stare fermo, ma ora tutto è alle spalle e comincio a riassaporare il campo. Non mi aspettavo un Napoli così forte, il loro campionato è incredibile, ma sarà decisivo il mese di gennaio perché hanno qualche scontro diretto: dovremo essere bravi a riprendere i punti persi nelle ultime sfide, avremo dalla nostra il rientro di qualche giocatore importante”.

Il terzino rossonero prosegue ai microfoni di Sky Sport: “L’obiettivo è quello di conquistare la seconda stella, quando vinci sai che puoi farlo ancora una volta; quest’anno sarà con ogni probabilità una competizione ancora meno agevole, siamo in molte squadre competitive. La Nazionale? Inutile parlare del Mondiale, è tardi per avere rimpianti. Sarà bello incontrare il Tottenham: è una squadra che a livello europeo si trova a un livello a noi superiore e faremo il meglio”.

Domani a Dubai il Milan giocherà alle 15,00 un’amichevole contro l’Arsenal capoclassifica della Premier League e questa è la probabile formazione di Stefano Pioli: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega, Tonali, Vranckx, Saelemaekers, Adli, Rebic e Origi.