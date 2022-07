19-07-2022 21:41

Secondo l’ex allenatore giallorosso Fabio Capello, il potenziale acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma può spostare gli equilibri in Serie A e rendere gli uomini di José Mourinho dei veri pretendenti per lo Scudetto.

Dopo aver lasciato la Juventus alla scadenza del contratto a fine giugno, Dybala è stato fortemente collegato all’Inter e al Napoli, ma ora è a un passo dalla firma con i vincitori della Europa Conference League di Mourinho.

Dopo che lunedì si era parlato di Dybala come di un giocatore vicino alla Roma, l’argentino è arrivato in Portogallo, dove la squadra sta svolgendo il ritiro pre-campionato, per sottoporsi alle visite mediche.

Dybala ha segnato 82 gol in 210 presenze in Serie A con i bianconeri dopo essere arrivato dal Palermo nel 2015, di cui 25 da fuori area, più di quanto qualsiasi altro giocatore sia riuscito a fare in questo periodo nella competizione.

Tra gli attuali giocatori della Roma, i nove del capitano Lorenzo Pellegrini sono il numero più alto in questo senso, e l’imminente trasferimento di Dybala ha fatto intuire come i giallorossi puntino a migliorare il sesto posto della scorsa stagione.

Alla domanda de Il Messaggero se l’arrivo dell’argentino potrebbe spostare gli equilibri in vetta alla Serie A, Capello ha risposto: “Direi di sì. È un grande giocatore, uno di quelli che fanno la differenza. Può alzare il livello della squadra e cambiare qualcosa in Serie A, perché ora la Roma è nel gruppo delle favorite. Se Mourinho ti chiama in prima persona, diventa davvero difficile dire di no”.

Capello ha guidato la Roma all’ultimo dei suoi tre titoli di Serie A nel 2000-01, superando la Juventus per soli due punti.

